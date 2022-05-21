Garmin випустила велосипедний радар — з камерою автоматичної фіксації ДТП — Finance.ua

Garmin випустила велосипедний радар — з камерою автоматичної фіксації ДТП

Компанія Garmin оновила модель велосипедного радара, додавши до нього ліхтар із вбудованою камерою.

Varia RCT715 кріпиться до задньої частини велосипеда і вестиме безперервний запис, зберігаючи будь-які кадри, які можуть спричинити аварію. Швейцарська компанія найбільш відома своїми технологіями GPS, але велосипедисти по всьому світу вже багато років використовують радарні пристрої Varia, щоб залишатися в безпеці поряд з іншими транспортними засобами.

Пересування на двох колесах може бути небезпечним, тому велосипедисти часто встановлюють камери на шолом на випадок, якщо потраплять в аварію. Однак, якщо щось станеться ззаду, камера на шоломі не принесе великої користі.

Varia RCT715, що працює як задній ліхтар, допомагає велосипедистам бути помітнішими, а камера забезпечує відеодокази у разі аварії. Вона може знімати у форматі 1080p зі швидкістю 30 кадрів в секунду протягом чотирьох годин з увімкненим ліхтарем на високій потужності або шести годин з увімкненим ліхтарем на стандартній потужності.

Більшість знятих матеріалів видаляються, але кадри, на яких може бути зафіксований інцидент, будуть автоматично збережені у програмі Varia App, яку можна завантажити на смартфон.

Камеру Varia RCT715 можна поєднати з велокомп’ютером Garmin Edge або зі смартгодинниками Garmin. Візуальні та звукові повідомлення попередять велосипедистів про транспортні засоби, що наближаються позаду, а яскравий задній ліхтар видно за кілометр і попередить водіїв про велосипедиста попереду.

Пристрій важить 147 грамів, має водонепроникність за стандартом IPX7 (можна занурювати на глибину до 1 м на 30 хвилин) і налаштовується на чотири різні режими задніх ліхтарів.

$399,99. Вартість камери на сайті Garmin —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.