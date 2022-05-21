Garmin випустила велосипедний радар — з камерою автоматичної фіксації ДТП — Finance.ua
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Garmin випустила велосипедний радар — з камерою автоматичної фіксації ДТП

Вчора 01:16Технології&Авто
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Компанія Garmin оновила модель велосипедного радара, додавши до нього ліхтар із вбудованою камерою.
Varia RCT715 кріпиться до задньої частини велосипеда і вестиме безперервний запис, зберігаючи будь-які кадри, які можуть спричинити аварію. Швейцарська компанія найбільш відома своїми технологіями GPS, але велосипедисти по всьому світу вже багато років використовують радарні пристрої Varia, щоб залишатися в безпеці поряд з іншими транспортними засобами.
Пересування на двох колесах може бути небезпечним, тому велосипедисти часто встановлюють камери на шолом на випадок, якщо потраплять в аварію. Однак, якщо щось станеться ззаду, камера на шоломі не принесе великої користі.
Garmin випустила велосипедний радар — з камерою автоматичної фіксації ДТП
Varia RCT715, що працює як задній ліхтар, допомагає велосипедистам бути помітнішими, а камера забезпечує відеодокази у разі аварії. Вона може знімати у форматі 1080p зі швидкістю 30 кадрів в секунду протягом чотирьох годин з увімкненим ліхтарем на високій потужності або шести годин з увімкненим ліхтарем на стандартній потужності.
Більшість знятих матеріалів видаляються, але кадри, на яких може бути зафіксований інцидент, будуть автоматично збережені у програмі Varia App, яку можна завантажити на смартфон.
Камеру Varia RCT715 можна поєднати з велокомп’ютером Garmin Edge або зі смартгодинниками Garmin. Візуальні та звукові повідомлення попередять велосипедистів про транспортні засоби, що наближаються позаду, а яскравий задній ліхтар видно за кілометр і попередить водіїв про велосипедиста попереду.
Пристрій важить 147 грамів, має водонепроникність за стандартом IPX7 (можна занурювати на глибину до 1 м на 30 хвилин) і налаштовується на чотири різні режими задніх ліхтарів.
Вартість камери на сайті Garmin — $399,99.
За матеріалами: ITC.ua
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