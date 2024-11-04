GAC EV анонсує новий хетчбек Aion AY2 — Finance.ua

GAC EV анонсує новий хетчбек Aion AY2 Сьогодні 07:32 — Фондовий ринок

GAC EV анонсує новий хетчбек Aion AY2

31 жовтня у мережі з’явилися перші зображення нового хетчбека GAC EV Aion під кодовою назвою AY2. Ця модель стане другою глобальною розробкою бренду після другого покоління Aion V, яке було випущено на початку року.

Дебют AY2 заплановано на автосалон у Гуанчжоу, який відбудеться в листопаді, а продажі в Європі очікуються у 2025 році. Судячи з фотографій, автомобіль, ймовірно, пройшов перевірку Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Дизайн AY2 вражає. Передні фари мають унікальну форму, схожу на повіки, а під ними розташовані додаткові джерела світла у формі китайського ієрогліфа «tian» (田), що символізує рисове поле. Повітрозабірник розташований під крилом, а порт для заряджання — на правому боці. Напівприховані дверні ручки забезпечують оптимальний компроміс між аеродинамікою та вартістю виробництва.

Ззаду автомобіль прикрашений спойлером, а задні ліхтарі також використовують символ Tian, що може бути натяком на його назву.

Хоча детальна інформація про AY2 поки що обмежена, очікується, що його вартість становитиме близько 100 000 юанів (14 050 доларів США). Таким чином, модель змагатиметься з такими конкурентами, як BYD Dolphin, Wuling Bingo та Volkswagen ID.3.

AY2, ймовірно, буде побудований на тій же електричній цифровій платформі AEP, що й Aion V, яка підтримує 400-вольтову систему з новими елементами карбіду кремнію.

GAC EV має амбітні плани: виробництво та продаж 1 мільйона автомобілів Aion у 2025 році. Відкриття нових заводів у Таїланді та Індонезії свідчить про активний експорт бренду, який вже став третім за величиною виробником електромобілів у світі після Tesla та BYD.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.