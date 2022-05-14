G7 посилюватиме економічну і політичну ізоляцію росії, продовжуватиме постачання озброєнь в Україну - заява — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

G7 посилюватиме економічну і політичну ізоляцію росії, продовжуватиме постачання озброєнь в Україну - заява

Вчора 15:05
251
Країни G7 домовилися посилити економічну і політичну ізоляцію росії, продовжувати постачання озброєнь в Україну, йдеться в спільній заяві глав МЗС, поширеній в суботу, витяги з якої цитують західні ЗМІ.
«Підтверджуємо нашу рішучість і далі посилювати економічний і політичний тиск на росію, продовжуючи діяти спільно», — наголошується в ньому.
Крім того, в заяві наголошується, що країни G7 «будуть поставляти озброєння в Україну, причому за необхідності — і протягом тривалого часу».
Також у заяві йдеться, що країни G7 «ніколи не визнають кордонів, які росія намагається змінити шляхом військової агресії».
Крім того, міністри заявили про готовність розширити санкції і «включити в них сфери, від яких залежить росія».
Країни G7 розкритикували Мінськ за його позицію щодо України.
«Ми... закликаємо білорусь припинити допускати агресію росії і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань», — наголошується в заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.