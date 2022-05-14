G7 посилюватиме економічну і політичну ізоляцію росії, продовжуватиме постачання озброєнь в Україну - заява — Finance.ua

G7 посилюватиме економічну і політичну ізоляцію росії, продовжуватиме постачання озброєнь в Україну - заява
Вчора 15:05
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Країни G7 домовилися посилити економічну і політичну ізоляцію росії, продовжувати постачання озброєнь в Україну, йдеться в спільній заяві глав МЗС, поширеній в суботу, витяги з якої цитують західні ЗМІ.
«Підтверджуємо нашу рішучість і далі посилювати економічний і політичний тиск на росію, продовжуючи діяти спільно», — наголошується в ньому.
Крім того, в заяві наголошується, що країни G7 «будуть поставляти озброєння в Україну, причому за необхідності — і протягом тривалого часу».
Також у заяві йдеться, що країни G7 «ніколи не визнають кордонів, які росія намагається змінити шляхом військової агресії».
Крім того, міністри заявили про готовність розширити санкції і «включити в них сфери, від яких залежить росія».
Країни G7 розкритикували Мінськ за його позицію щодо України.
«Ми... закликаємо білорусь припинити допускати агресію росії і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань», — наголошується в заяві.