Фунт стерлінгів і євро впали до рекордних мінімумів щодо долара — Finance.ua
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Фунт стерлінгів і євро впали до рекордних мінімумів щодо долара

Валюта
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Фунт стерлінгів у понеділок впав до рекордного мінімуму через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі. Євро також досяг нового 20-річного мінімуму щодо долара.
Про це пише Reuters.
При цьому, стрімке падіння британського фунта допомогло долару США досягти нового максимуму за два десятиліття проти кошика основних валют.
Фунт стерлінгів впав на 4,9% до історичного найнижчого рівня в $1,0327, а потім стабілізувався близько $1,05425, що на 2,9% нижче закриття попередньої сесії.
Фунт впав на 3,6% у п’ятницю, коли новий міністр фінансів Квасі Квартенг заявив про історичне зниження податків за рахунок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року.
«Євро також досяг нового 20-річного мінімуму до долара через «тліючі» побоювання рецесії через енергокризи на тлі ескалації війни в Україні.
Вибори в Італії на вихідних також повинні були підштовхнути правий альянс до чіткої більшості в парламенті", — пише агентство.
Крім цього, долар продовжив своє відновлення по відношенню до єни.
Індекс долара, до кошика якого входять фунт стерлінгів, євро та єна, досяг 114,58 вперше з травня 2002 року, а потім знизився до 114,02, що на 0,78% вище, ніж наприкінці минулого тижня.
«Зміцнення долара значною мірою було пов’язане з інтенсивним розпродажем фунта стерлінгів», — сказав регіональний керівник відділу досліджень і стратегії валютних операцій у Maybank Сактіанді Супаат.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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