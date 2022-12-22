Функція, яка розряджає батарею смартфона в 5 разів швидше — Finance.ua

Функція, яка розряджає батарею смартфона в 5 разів швидше 22.12.2022, 01:20 — Енергетика

Здатність довго пропрацювати від одного заряду цінується в смартфонах на рівні з іншими важливими функціями.

Виробники намагаються забезпечити максимальну «довгоживучість» своїх гаджетів, але в той самий час поліпшується й функціонал, який вимагає все більше і більше заряду.

Фахівці лабораторії DxOMark протестували витрати акумулятора з новомодною функцією Always On Display на флагманських смартфонах 2022 року й дійшли висновку, що після її включення ті розряджаються в 3, а то й 5 разів швидше.

Функція «always-on» має на увазі, що екран смартфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу інформацію.

Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі. В айфонах вона з’явилася тільки в цьому році й тільки в Pro-версіях iPhone 14.

Так, при вимкненій і включеній функції iPhone 14 Pro Max пропрацював 466 і 122 годин відповідно, Google Pixel 7 Pro — 367 і 139 годин, Xiaomi 12S Ultra — 495 і 103 години, Samsung Galaxy S22 Ultra — 417 і 136 годин.

Як видно, з активованим режимом «always-on» краще за всіх себе показали флагмани Google і Samsung, тоді як айфон і сяомі пропрацювали помітно менше. Зате в звичайному режимі без використання AOD «яблучний» флагман і топ від Xiaomi стали кращими.

Разом з тим експерти підкреслили, що постійне використання Always On Display з часом може призвести до вигорання матриці в смартфоні, через що на екрані можна спостерігати ефект «залишкової картинки».

УНІАН За матеріалами:

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