ФРС збільшує ставку: чому так повільно? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ФРС збільшує ставку: чому так повільно? Вчора 14:40 — Валюта

Минулого місяця споживча інфляція у США становила 8,3% проти 8,5% місяцем раніше. Базова інфляція у серпні (без цін на енергію та продовольство) досягла 6,3% після попередніх 5,9%. Завтра відбудеться засідання FOMC, та незважаючи на песимістичні дані щодо інфляції, базовий сценарій передбачає підвищення ставки на 0,75%. Багатьом неясно, чому регулятор не збільшує значення ключової ставки вищими темпами. Деякі експерти посилаються на позитивний досвід боротьби з інфляцією 1980-х років. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Тоді керівництву ФРС вдалося зменшити інфляцію з 14,8% до 3,6% за кілька років. Облікова ставка досягала рівня 20,00% річних. З 1989 року США не стикалися з масштабними інфляційними кризами. Тепер боротися зі зростанням цін аналогічним методом буде дуже важко. Насамперед тому, що суттєво зросте вартість обслуговування державного боргу. Як відомо, на початок лютого 2022 року держборг США перевищив 30 трлн доларів. 1980 року він становив лише 909 млрд, або 32,5% від ВВП. З того часу ВВП США зріс у 7 разів, а держборг — у 33.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com

У 2019 році США виплатили 567 млрд доларів у рахунок погашення процентної заборгованості за держборгом. Це становило 17% від обсягу доходів бюджету за середньої відсоткової ставки 2,50%. При ставці 20,00% США були б змушені оголосити дефолт за своїми зобов’язаннями.

Також варто враховувати, що крім боргів федерального уряду є й муніципальні борги. Зрозуміло, їх можна погасити за допомогою «друкарського верстата», але обсяги корпоративної заборгованості таким чином знизити неможливо. Компаніям доведеться оголошувати себе банкрутами, що спровокує «обвал» фондового ринку.

Крім того, більш «агресивне» підняття ставки призведе до значно серйознішої рецесії у США та світі. Криза на ринку нерухомості в такому разі стане неминучим. За такого варіанта розвитку подій щодо висока інфляція буде «меншим злом». З цієї причини навряд чи ФРС до кінця нинішнього року зможе підвищити ставку вище за позначку в 3,75%.

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