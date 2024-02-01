ФРС залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5% — Finance.ua

ФРС залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5% Сьогодні 12:20 — Кредит&Депозит

ФРС залишила облікову ставку на рівні 5,25−5,5%

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних.

Про це йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання, що відбулося в середу.

Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків й економістів.

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Ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки. При цьому ФРС не змінює її четверте засідання поспіль.

«Останні дані свідчать про те, що економічна активність підвищується впевненими темпами. Приріст числа робочих місць із початку минулого року став більш помірним, але залишається сильним, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається високою», — йдеться в повідомленні.

ФРС прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

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«Комітет вважає, що ризики для досягнення мети щодо зайнятості та інфляції стають більш збалансованими. Економічні перспективи невизначені, і FOMC, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків, — наголошується в повідомленні. — Для досягнення цієї мети ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами на рівні 5,25−5,5% річних».

Під час розгляду змін цільового діапазону ставки комітет ретельно оцінюватиме дані, що надходять, перспективи, що змінюються, і баланс ризиків. Керівництво Федрезерву не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

Федрезерв продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

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«Ми твердо прихильні до того, щоб повернути інфляцію до 2%-ого цільового рівня», — йдеться в заяві ФРС.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить, на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за потреби, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках і міжнародні події», — йдеться в документі.

Ринок акцій США негативно відреагував на заяви Федрезерву. За кілька хвилин до публікації підсумків засідання Dow Jones Industrial Average був у слабкому плюсі, S&P 500 і Nasdaq Composite втрачали 0,7% і 1,2% відповідно. О 21:21 КЧ зниження Dow Jones становило 0,2%, S&P 500 — 1%, Nasdaq — 1,5%.

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