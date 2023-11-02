ФРС США залишила ключову ставку без змін — Finance.ua
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ФРС США залишила ключову ставку без змін

Кредит&Депозит
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ФРС США залишила ключову ставку без змін
ФРС США залишила ключову ставку без змін
Федеральна резервна система (ФРС) США вирішила зберегти ключову ставку без змін на рівні 5,25−5,5%.
Про це пише Reuters.
При цьому ФРС «залишила двері відкритими» для подальшого збільшення вартості запозичень.
Також у своїй заяві регулятор визнав несподівану силу американської економіки, але також звернув увагу на більш жорсткі фінансові умови, з якими стикаються підприємства і домогосподарства.
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«Економічна активність зростала високими темпами в третьому кварталі», — йдеться в заяві центробанку США після дводенного засідання, на якому посадовці одноголосно погодилися залишити базову процентну ставку «овернайт» в діапазоні 5,25%-5,50%, на цьому рівні вона перебуває з липня.
«Хоча ринки вважають, що ФРС може припинити підвищення облікової ставки, оскільки фінансові умови самі по собі посилюються через вищі ринкові процентні ставки, дані, що вказують на сильнішу, ніж очікувалося, економіку та ринок праці, зберігають перспективу ще одного підвищення ставки.
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В останній заяві ФРС зазначається, що, оскільки зростання робочих місць залишається «сильним», а інфляція — «підвищеною», центральний банк продовжує розглядати «межу додаткового посилення політики, яка може бути доречною для повернення інфляції до 2% з часом».
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За матеріалами:
Економічна Правда
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