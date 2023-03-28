ФРС США вирішила зберігати курс на жорсткість монетарної політики — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ФРС США вирішила зберігати курс на жорсткість монетарної політики Сьогодні 10:35 — Валюта

Минулої середи відбулося засідання Федрезерва, де було ухвалено рішення збільшити облікову ставку на 0,25% — до 5,00% річних. Нинішнього року планується ще одне підвищення на 0,25%. Планів знижувати цей показник у 2023 році немає. При цьому ЦП продовжуватиме скорочувати баланс, оскільки інфляція далека від цільових значень. Поточна банківська криза не несе у собі суттєвих ризиків, тому ФРС не бачить необхідності змінювати свою грошово-кредитну політику. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: bloomberg.com

Банківська криза все ж таки призвела до зростання балансу ФРС, який збільшився на 400 млрд доларів США з моменту його початку. При цьому Федрезерв продовжує щомісяця скорочувати баланс на 90 млрд. доларів. Банкрутство трьох банків, що сталося, нівелювало всі його зусилля за останні 5 місяців. Виходить, що ЦБ до серпня цього року лише повернеться до докризового рівня. Тож «де-факто» процес посилення монетарної політики суттєво сповільнився.

Баланс ФРС США (%). Джерело: bloomberg.com

Очевидно, що мети «жорсткої» монетарної політики ще не досягнуто. Найважчою залишається ситуація з інфляцією, яка ще може «за інерцією» продовжити падіння. Але якщо ФРС почне «пом’якшувати» грошово-кредитну політику, зростання цін поновиться з новою силою. Останнє є більшим політичним ризиком, яким скористаються противники Президента США на майбутніх виборах у 2024 році.

Не виключено, що з перерахованих причин керівництво Федрезерва вирішило «відтягнути» момент зниження облікової ставки. Розрахунок, ймовірно, на «інерційне» зниження інфляції хоча б нижчий за 5,00%. Потім можна буде розпочати зниження облікової ставки та надати тим самим імпульсу для зростання економіки. Подібним планам може стати на заваді погіршення ситуації в банківському секторі США або на ринку нерухомості, що стане тригером рецесії та іншого вибору у ФРС просто не залишиться.

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