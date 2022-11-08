ФРС США та Банк Англії підвищують процентні ставки: що далі — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ФРС США та Банк Англії підвищують процентні ставки: що далі Вчора 11:50 — Валюта

Минулого тижня Федеральна резервна система США збільшила діапазон ключової ставки на 0,75% — до 3,75-4,00% річних. Це вже шосте підвищення у 2022 році. Після нього вона перебуває на максимальному з 2008 року рівні. Востаннє ФРС настільки «агресивно» нарощувала її у 1980-х роках. Після американським Федрезервом (у межах досягнення цільової інфляції 2,00%) ключову ставку до 3,00% збільшив і Банк Англії. Практика підвищення ставок ЦБ США та Британії свідчить про їхнє прагнення «приборкати» інфляцію. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС (%). Джерело: bloomberg.com

В обох країнах цінове зростання останніми місяцями демонструє рекордні значення. Так, у США річна інфляція за підсумками вересня досягла 8,2%, а у Британії — 10,1%. Під час пандемії COVID-19 економіки США та європейських країн вирішували проблеми, що виникли через локдауни, головним чином за рахунок багатомільярдної емісії (друку) своїх національних валют. Проте за умов інфляції продовження цієї економічної стратегії неможливе. Саме тому у США та Британії намагаються її стримати, аби мати можливість повернутися до «звичної» фінансової політики.

Облікова ставка Банку Англії (%). Джерело: bloomberg.com

Але зростання відсоткових ставок означає, що кредитні гроші для бізнесу в США та Британії стануть дорожчими. Це, у свою чергу, може негативно позначитися на економічній активності, яка й без того страждає на енергетичну та інфляційну кризи. Якщо говорити про США, то втручається ще й політичний чинник — ключовою подією цього тижня стануть проміжні вибори. З високою ймовірністю обидві Палати Парламенту перейдуть під контроль республіканців. Всі наступні рішення будуть результатом компромісів. Серйозна проблема найближчого майбутнього — чергові переговори республіканців та демократів на тему «стелі» держборгу США. Як відомо, його поточний ліміт — 31,4 трлн доларів. Нещодавно сума заборгованості вже подолала позначку 31,0 трлн (136,62% ВВП). Такими темпами існуюча межа буде досягнута буквально за кілька місяців.

Наразі інвестори більше стурбовані загрозою уповільнення економічного зростання, збереженням інфляційного тиску, а також посиленням монетарної політики з боку ФРС. І якщо демократи з республіканцями не зможуть знайти «спільної мови», це дуже негативно позначиться на економіці.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.