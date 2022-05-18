ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться — Finance.ua

«Ми йтимемо доти, доки не відчуємо, що знаходимося в тому місці, де ми можемо сказати, що фінансові умови знаходяться в належному місці», — заявив він.
За його словами, підвищення ставок доцільно, і Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС підтримує ідею підвищення ставки на 50 б.п. на наступних двох засіданнях.
Нагадаємо, Федеральний резерв США підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.
У березні Федеральний резерв США вперше з 2018 року підвищив ставку з 0,25% до 0,5%, аби приборкати інфляцію, а також погіршив інфляційні прогнози через війну росії проти України.
У квітні керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.