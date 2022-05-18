ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться — Finance.ua

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться

Вчора 10:27 — Світ

ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив про рішучість знизити інфляцію та підтримку для цього підвищення відсоткових ставок.

Його слова передає cnbc.

«Ми йтимемо доти, доки не відчуємо, що знаходимося в тому місці, де ми можемо сказати, що фінансові умови знаходяться в належному місці», — заявив він.

За його словами, підвищення ставок доцільно, і Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС підтримує ідею підвищення ставки на 50 б.п. на наступних двох засіданнях.

Нагадаємо, Федеральний резерв США підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У березні Федеральний резерв США вперше з 2018 року підвищив ставку з 0,25% до 0,5%, аби приборкати інфляцію, а також погіршив інфляційні прогнози через війну росії проти України.

У квітні керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.

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