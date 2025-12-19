ФРС пом’якшила обмеження на криптовалютну діяльність банків 19.12.2025, 00:17 — Криптовалюта

ФРС пом’якшила обмеження на криптовалютну діяльність банків

Федеральна резервна система США (ФРС) переглянула обмежувальну політику 2023 року, яка суттєво стримувала участь банків у криптовалютній сфері. Регулятор оголосив про перехід до більш гнучкого підходу на тлі зміни ринкових умов і розвитку цифрових активів.

Рада керівників ФРС скасувала програмну заяву 2023 року. Вона запроваджувала жорстку презумпцію заборони для банків, регульованих на рівні штатів, на проведення операцій, не дозволених федеральним банкам.

Які операції потрапляли під заборону

Під ці обмеження підпадало багато криптовалютних операцій, включно зі зберіганням цифрових активів і випуском стейблкоїнів.

У заяві ФРС зазначено, що з моменту ухвалення колишньої політики фінансова система змінилася. При цьому уявлення регулятора про інноваційні продукти та пов’язані з ними ризики істотно розширилося. Ці зміни вимагали коригування наглядового підходу, йдеться в пресрелізі агентства.

Згідно з оновленими правилами 2025 року, банки з депозитним страхуванням FDIC, як і раніше, підпадають під суворі обмеження в рамках чинного законодавства. Водночас банки без страхування вкладів, що перебувають під наглядом ФРС, отримали можливість в індивідуальному порядку запитувати дозволи на «нові» види діяльності.

В агентстві підкреслили, що регулювання має виходити з профілю ризиків конкретної діяльності. На думку ФРС, різні за своєю природою операції вимагають різних нормативних режимів, а не універсальних заборон.

Позиція регулятора і критика рішення

Рішення викликало критику всередині регулятора. Керуючий ФРС Майкл Барр заявив, що єдиний режим регулювання знижує ризики регуляторного арбітражу і забезпечує рівні умови для банків з різними ліцензіями.

Він нагадав, що політика 2023 року ухвалювалася одноголосно.

Скасування обмежень також пов’язане зі справою Custodia Bank — спеціалізованого криптобанку з Вайомінгу. Раніше цій установі відмовили в доступі до основного рахунку ФРС. Новий підхід потенційно дає змогу банку знову претендувати на дозвіл низки операцій, які раніше вважалися неприпустимими.

