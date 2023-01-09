ФРС не планує зниження ставок у 2023 році — Finance.ua

ФРС не планує зниження ставок у 2023 році Сьогодні 07:28 — Світ

Представники Федерального резерву США налаштовані на подальшу боротьбу з інфляцією та очікують, що вищі процентні ставки діятимуть, поки не буде досягнути більшого процесу у її приборканні.

Про це йдеться у протоколі грудневого засідання регулятора, повідомляє CNBC.

На зустрічі, де було підвищено ключову процентну ставку ще на пів відсоткового пункту, представники центробанку висловили важливість збереження обмежувальної політики, поки інфляція залишається неприйнятно високою.

«Учасники загалом відзначили, що необхідно дотримуватися обмежувальної політики, доки отримані дані не забезпечать впевненість у тому, що інфляція йде стійким зниженням до 2 відсотків, що, ймовірно, займе деякий час. Зважаючи на постійний і неприйнятно високий рівень інфляції, кілька учасників прокоментували, що історичний досвід застерігає від передчасного послаблення монетарної політики», — йдеться в протоколі.

Зазначається, що останнє підвищення ставок поклало кінець серії з чотирьох послідовних підвищень на три чверті пункту, одночасно досягнувши цільового діапазону для еталонної ставки за фондами 4,25%-4,5%, що є найвищим рівнем за 15 років.

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«Кілька учасників підкреслили, що було б важливо чітко повідомити, що уповільнення темпів підвищення ставок не є ознакою будь-якого послаблення рішучості Комітету досягти своєї мети щодо стабільності цін або висновку про те, що інфляція вже досягла рівня, за яким слідуватиме спад», — йдеться в протоколі.

Після зустрічі голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що, незважаючи на певний прогрес у боротьбі з інфляцією, він бачить лише ознаки її зупинки та очікує, що ставки залишаться на вищому рівні навіть після припинення підвищення.

У протоколі зафіксували, що жоден член Федерального комітету з відкритих ринків не очікує зниження ставок у 2023 році, незважаючи на ринкові ціни.

Наразі ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок на загальну суму 0,5-0,75 відсоткових пунктів, перш ніж зробити паузу, щоб оцінити вплив підвищення на економіку.

За даними CME Group, трейдери очікують, що американський центробанк схвалить підвищення на чверть пункту на наступному засіданні 1 лютого.

Поточні ціни також вказують на можливість невеликого зниження ставок до кінця року, коли ставка за коштами буде в межах 4,5%-4,75%. Однак офіційні особи ФРС неодноразово висловлювали сумнів щодо будь-якого послаблення політики у 2023 році.

Переважний показник інфляції ФРС, індекс цін на особисті витрати на споживання за вирахуванням продуктів харчування та енергії, становив 4,7% у річному вимірі в листопаді, порівняно з піком 5,4% у лютому 2022 року, але все ще значно перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Економісти очікують, що найближчими місяцями економіка США вступить у рецесію, що є результатом жорсткості ФРС та економіки, що бореться з інфляцією, яка все ще залишається поблизу 40-річного максимуму.

Однак, згідно з даними ФРС Атланти, ВВП у четвертому кварталі 2022 року становить стабільні 3,9%, що є найкращим показником за рік, який почався з послідовних негативних показників.

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