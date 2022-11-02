ФРС знову планує підвищення ставки — Finance.ua

ФРС знову планує підвищення ставки Вчора 16:50 — Кредит&Депозит

ФРС знову планує підвищення ставки

Федеральна резервна система США у середу вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів підвищить процентну ставку, але відкриє двері для майбутнього уповільнення жорсткості своєї політики.

Про це пише Reuters із посиланням на опитаних економістів.

Агентство зазначає, що зараз ФРС балансує між ризиком стійко високої інфляції і економічними труднощами, пов’язаними з більш жорстким кредитуванням.

Дані, опубліковані після засідання ФРС 20-21 вересня, не дають підстав вважати, що інфляція, яка досягла 40-річних максимумів, істотно знижується. Ринок праці залишається сильним.

Проте деякі представники ФРС почали більш відкрито турбуватися про те, що занадто агресивне підвищення вартості запозичень може призвести до непотрібної рецесії економіки, зазначаючи, що деякі опитування та приватні дані свідчать про те, що ціновий тиск починає слабшати.

Очікується, що підвищення ставки ФРС в середу підвищить цільову ставку по федеральних фондах на 75 базисних пунктів до рівня між 3,75% і 4,00%.

«Ставка не була такою високою з початку 2008 року, і темпи дій ФРС в цьому році — 375 базисних пунктів посилення після очікуваного кроку в середу — не мають собі рівних відтоді, як колишній голова ФРС Пол Волкер вдався до набагато більш жорсткого підвищення ставок в 1980-х роках», — пише Reuters.

Нагадаємо, споживчі ціни США за підсумками вересня зросли на 8,2%. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, за підсумками вересня становила 6,6% рік до року, оновивши максимуми з 1982 року.

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