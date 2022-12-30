ФРС може розпочати пом'якшення монетарної політики вже у 2023 році? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ФРС може розпочати пом'якшення монетарної політики вже у 2023 році? Сьогодні 12:39 — Валюта

Федеральна резервна система США весь рік підвищувала облікову ставку і скорочувала свій баланс. Однак не виключено, що вже наступного року регулятору доведеться перейти до «м’якшої» монетарної політики або зовсім здійснити «розворот на 180 градусів». Негативні наслідки від скорочення балансу можуть виявитися навесні 2023 року, а вже до червня ФРС буде змушена вживати стабілізаційних заходів. Без них ситуація може вийти з-під контролю регулятора. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Баланс ФРС США (трлн. доларів США). Джерело: tradingeconomics.com

Основним мотивом до зміни риторики Федрезерва можуть стати проблеми з ліквідністю на ринку державних облігацій США: власники бондів не зможуть їх продати через відсутність попиту. Нагадаємо, головною метою ФРС є боротьба з інфляцією. Остання досягла рекордних позначок із 1980-х років. Це стало наслідком монетарної політики, спрямованої на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу. Баланс Федрезерва зріс із 4,2 трлн доларів США до 9,0 трлн.

Аналітики Nomura вважають, що регулятор зможе скоротити баланс лише до 7,0 трлн доларів. Інакше фінансова система зіткнеться з нестачею резервів комерційних банків. Подібне вже відбувалося під час минулого циклу скорочення балансу у вересні 2019 року. За словами глави ФРС Джерома Пауелла (Jerome Powell), регулятор намагатиметься не допустити подібного варіанту розвитку подій, хоч і вважає його малоймовірним.

Резерви комерційних банків ФРС США (трлн доларів США).Джерело: tradingeconomics.com

Динаміка зниження резервів комерційних банків свідчить про необхідність швидкого втручання регулятора. ЦБ буде змушений зупинити скорочення балансу, щоб не викликати «обвал» ринків акцій та держборгу. Останнє може призвести до структурної кризи усієї фінансової системи. Поточна ситуація вже збільшила розрив між цінами купівлі та продажу держбондів США, через що охочих купити ці цінні папери дедалі менше. З подібними викликами ФРС не стикалася з часів фінансової кризи 2008 року.

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