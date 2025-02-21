Фрідман вимагає від України через суд ще $400 млн через націоналізацію Sense Bank, — ЗМІ — Finance.ua
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Фрідман вимагає від України через суд ще $400 млн через націоналізацію Sense Bank, — ЗМІ

Фондовий ринок
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Партнерська структура Михайла Фрідмана, компанія E.M.I.S. Finance, вимагає від України 400 млн доларів через націоналізацію Sense Bank, пише Forbes.
Увечері 19 лютого Україна офіційно отримала новий запит на арбітраж через націоналізацію Sense Bank Михайла Фрідмана і партнерів.
Цього разу претензії надійшли від нідерландської E.M.I.S. Finance, яка вимагає сплати 400 млн доларів компенсації.
Раніше компанія Фрідмана ABH Holdings вже подала через це позов проти України на 1 млрд доларів.
E.M.I.S. прямо не повʼязана з колишніми власниками банку.
Компанія випускала облігації під гарантії ексвласника Sense Bank, кіпрської компанії ABH Ukraine, але, як стверджує, — через націоналізацію банку не може за ними розрахуватись.
Як повідомляли Українські Новини, Сенс Банк є системним банком та входить в ТОП-10 банків за розміром активів.
В кінці травня 2023 Верховна Рада прийняла закон про націоналізацію Сенс Банку, який належав російському олігарху Михайлу Фрідману.
21 липня 2023 Кабінет Міністрів вирішив націоналізувати Сенс Банк і купити його за 1 гривню.
За матеріалами:
Українські Новини
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