Французи відремонтують 5 мостів на Київщині, що були зруйновані під час бойових дій — Finance.ua

Французи відремонтують 5 мостів на Київщині, що були зруйновані під час бойових дій Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Київська обласна державна адміністрація та французька компанія MATIERE підписали меморандум про взаєморозуміння. На церемонії підписання Київську ОДА представляв перший заступник голови Микола Бойко.

Взаємодія з MATIERE буде спрямована на відбудову Київщини. Зокрема, в рамках співпраці партнери ведуть перемовини щодо реалізації проєктів з відновлення мостових споруд на території області.

В межах спільної роботи планується відремонтувати 5 мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах.

«Наразі на Київщині відновлено 19,9 тисячі об’єктів із пошкоджених понад 30 тисяч. Досягти такого результату нам вдалося, зокрема, завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Впевнений, що наша співпраця з французькою стороною не закінчиться на реалізації запланованих проєктів, а буде лише розширюватися», — зазначив Микола Бойко під час підписання меморандуму.

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