Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф — Finance.ua

Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф Сьогодні 20:45 — Фондовий ринок

Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф

Французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила, що продає свою шинну виробничу компанію і Camso CIS у росії компанії - дистриб’ютору шин у країні Power International Tyres.

Як повідомляє Reuters , угода, схвалена місцевою владою, дозволить зберегти 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидово.

В компанії Michelin заявили, що неможливо перевести кожного співробітника в Power International Tyres. Тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це «на гарних умовах».

Читайте також Volkswagen остаточно вийшов з росії

Зазначається, що французька компанія була присутня в росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власний завод у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що призупиняє виробничу діяльність у росії та експорт до країни після вторгнення москви в Україну.

У квітні Michelin заявила, що припинення діяльності в росії призвело до 25% падіння обсягів у першому кварталі цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.