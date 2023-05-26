Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф — Finance.ua
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Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф

Фондовий ринок
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Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф
Французький виробник шин Michelin продає свій завод на території рф
Французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила, що продає свою шинну виробничу компанію і Camso CIS у росії компанії - дистриб’ютору шин у країні Power International Tyres.
Як повідомляє Reuters, угода, схвалена місцевою владою, дозволить зберегти 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидово.
В компанії Michelin заявили, що неможливо перевести кожного співробітника в Power International Tyres. Тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це «на гарних умовах».
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Зазначається, що французька компанія була присутня в росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власний завод у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що призупиняє виробничу діяльність у росії та експорт до країни після вторгнення москви в Україну.
У квітні Michelin заявила, що припинення діяльності в росії призвело до 25% падіння обсягів у першому кварталі цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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