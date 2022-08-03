Французький Societe Generale оцінив збиток від продажу свого банку в рф у 3,3 мільярди євро — Finance.ua
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Французький Societe Generale оцінив збиток від продажу свого банку в рф у 3,3 мільярди євро

Фондовий ринок
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Французький Societe Generale оцінив збиток від продажу свого банку в рф у 3,3 мільярди євро
Французький Societe Generale оцінив збиток від продажу свого банку в рф у 3,3 мільярди євро
Французька банківська група компаній Societe Generale зафіксувала збиток у розмірі 3,3 млрд євро до вирахування податків від продажу бізнесу в росії.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за другий квартал 2022 року.
У компанії заявили, що вихід із російського ринку пройшов «планомірно та ефективно».
«18 травня 2022 року група впорядковано та ефективно вийшла з росії шляхом продажу росбанку та його страхових дочірніх компаній у росії», — йдеться у заяві.
За підсумками другого кварталу в цілому Societe Generale прозвітувала про збиток у розмірі 1,5 млрд євро з урахуванням продажу росбанку, що належав їй, і його страхового бізнесу.
Виторг Societe Generale за квартал при цьому збільшився на 12,8% порівняно з тим же періодом 2021 року.
Негативні наслідки продажу бізнесу в росії були переважно компенсовані в першій половині 2022 року, заявили в Societe Generale.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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