Французька Thales Group відмовилася забезпечувати безпеку російських банків — Finance.ua

Французька Thales Group відмовилася забезпечувати безпеку російських банків Вчора 16:15 — Фондовий ринок

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України французька компанія Thales оголосила про припинення роботи на ринку країни-окупанта.

Про це повідомляє російський Forbes

Як йдеться в повідомленні, компанія згорнула всі операції із забезпечення цифрової безпеки в російському банківському секторі: раніше група обслуговувала 20 російських банків.

У рф Thales поставляла модулі payShield 9000 — пристрої, призначені для банкоматів, які захищають і шифрують дані користувачів. Цей модуль забезпечує захист таких операцій, як перевірка ПІН-кодів, платіжні трансакції, випуск платіжних карт, а також управління ключами шифрування.

Війна в Україні та Thales Group:

Thales Group — міжнародна компанія, що створює високотехнологічні продукти та послуги в декількох напрямках: цифрової ідентифікації та безпеки, військової, аерокосмічної та транспортної промисловостях. Компанія випускає апаратні модулі безпеки платіжних систем.

До військового вторгнення Росії на територію України конкурси на поставку і ліцензію модулів і ПЗ Thales оголошували Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Западно-Сибирский коммерческий банк, Альфа-банк

Thales потрапила під шквал критики після того, як у квітні 2022 року волонтери виявили обладнання компанії в російській військовій техніці — танку Т72Б3 і БМД-4 «баштан».

Компанія запевняла, що законно поставляла обладнання в росію до 2019 року за контрактами, підписаними до введення у 2014 році ембарго на поставки зброї у рф.

УНІАН За матеріалами:

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