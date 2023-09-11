Франція запускає бюджетний проїзний за 49 євро — Finance.ua
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Франція запускає бюджетний проїзний за 49 євро

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Франція запускає бюджетний проїзний за 49 євро
Франція запускає бюджетний проїзний за 49 євро, travelfrancebucketlist.com
Франція запустить квиток на громадський транспорт за 49 євро.
Про це повідомляє з посиланням на Euronews Travel.
Новий абонемент за 49 євро передбачає необмежену кількість поїздок регіональними службами TER і міжміськими поїздами. Акцію запустять на тлі успіху популярного в Німеччині квитка на громадський транспорт за 49 євро.
Раніше цього тижня міністр транспорту Клеман Бон оприлюднив деталі плану. За його словами, мешканці Франції незалежно від їхнього віку зможуть придбати такий проїзний на необмежену кількість поїздок міжміськими або TER за фіксованою невисокою ціною.
«Ідеальний варіант — мати щось схоже на те, що є у Німеччини та інших європейських країнах, щоб заохочувати до використання поїздів для мандрівок», — відзначив він.
Однак запуск проїзного планується тільки наступного літа.

Де це буде працювати

Потяги TER сполучають місцеві пункти призначення в регіонах Франції та обслуговують близько 1,1 мільйона пасажирів на день.
Серед популярних маршрутів TER — Бордо — Аркашон (коштує близько 15 євро) і Марсель — Тулон (17 євро). Пасажири, які здійснюють такі поїздки регулярно, з бюджетним проїзним можуть заощадити сотні євро.
Intercity курсують між французькими містами й обслуговують маршрути на більші відстані, ніж поїзди TER. Але вони повільніші, ніж швидкісні поїзди TGV. Серед популярних маршрутів — Париж — Тулуза та Бордо — Ніцца.
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Зазвичай квиток на міжміський потяг між Парижем і Толузою обійдеться вам у 94 євро — майже вдвічі дорожче очікуваної ціни за проїзний на місяць.
Проїзний також дасть право на проїзд місцевими автобусами, метро та трамваєм, «якщо це можливо», — сказав Бон. Втім, повні деталі ще не визначили.
Проїзний в Німеччині, з яким можна необмежено користуватись проїздом на залізничному транспорті за 49 євро на місяць, влада назвала «найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини».
Понад три мільйони німців придбали квиток з моменту його запуску. Але керівники транспортних компаній попередили, що ціна за проїзд може зрости: підвищення цін, ймовірно, відбудеться у січні 2024 року.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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