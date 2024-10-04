Франція є домом для найкрутішого міського району світу — рейтинг — Finance.ua
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Франція є домом для найкрутішого міського району світу — рейтинг

Світ
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Франція є домом для найкрутішого міського району світу — рейтинг
Франція є домом для найкрутішого міського району світу — рейтинг
У щорічному рейтингу журналу Time Out один із районів Марселя названо «найкрутішим у світі». Про це пише Еuronews.

Чому так?

Пофарбований графіті, забудований вінтажними магазинами та супроводжений живою музикою, Нотр-Дам-дю-Мон був обраний за його «бунтарський дух».
Це одне з 38 районів, визначених глобальною командою місцевих авторів і редакторів Time Out як найкращі місця для відвідування прямо зараз.
До першої десятки також потрапили такі локації: Stokes Croft і St Paul’s у Брістолі, Великобританія (6 місце) та Príncipe Real у Лісабоні, Португалія (8 місце).
Що робить Нотр-Дам-дю-Мон найкрутішим районом Європи?
З його різноманітним населенням, багатою культурою та середземноморським кліматом портове місто Марсель на півдні Франції водночас прохолодне та хаотичне.
Колись відомий як район художників, Нотр-Дам-дю-Мон уособлює це з його жвавими ресторанами, художніми галереями та незалежними магазинами.

Як доїхати

До Марселя легко дістатися з усієї Європи: поїзди TGV InOui з’єднують його з Парижем лише за три години. Станція прибуття, Марсель Сен-Шарль, розташована трохи більше ніж за 20 хвилин ходьби від Нотр-Дам-дю-Мон.
Де інші найкрутіші райони Європи
У списку Time Out представлено 38 районів по всьому світу, починаючи від залишених краєвидами передмість і закінчуючи історично крутими місцями.
Zabłocie у Кракові, Польща, опинилося на 11-му місці, перевершивши оригінальний хіпстерський центр Казімєж завдяки його оновленим паркам на березі річки та креативним ресторанам у поєднанні з такими визначними місцями, як Фабрика Оскара Шиндлера та бруталістичний Музей сучасного мистецтва (MOCAK).
Пунавуорі в Гельсінкі, Фінляндія, займає 14 місце, а Time Out порівнює його з нью-йоркським Брукліном чи берлінським Кройцбергом.
Повернувшись у Францію, гамірний Бельвіль у Парижі посідає 20 місце за його яскраву атмосферу та низку свят і карнавалів.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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