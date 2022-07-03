Франція виділить 1,1 мільйона євро на відновлення Київської та Чернігівської областей — Finance.ua
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Франція виділить 1,1 мільйона євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Казна та Політика
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Один з найбільш економічно розвинених регіонів Франції анонсував готовність у відновленні регіонів, які постраждали внаслідок російської агресії.
Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з президенткою ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс.
Керівництво території вже ухвалило рішення виділити 1,1 млн євро на проекти підтримки України. Наразі необхідно визначити конкретні дії з відновлення Чернігівської та Київської областей.
Зокрема, французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики. Окремо важливо відзначити можливість використання французького досвіду та практик з переробки та утилізації відходів, зокрема — у сфері сільського господарства.
«Для нас важливе не просто відновлення інфраструктури та житла, якими вони були до вторгнення рф. Ми маємо відбудувати їх за новими принципами та підходами. Йдеться про сучасне міське планування, енергоефективність, доступність та зручність для мешканців. Ми маємо використовувати новітні підходи для створення транспортної, освітньої, рекреаційної та загалом всієї міської інфраструктури», — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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