Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів — Finance.ua

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Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Технології&Авто
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Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів
Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів
Сьогодні Франція запускає своє перше виробництво акумуляторів для електромобілів; це значний крок у розбудові промислового сектора, де домінує Китай.
Про це повідомляє France24.
«Гігапідприємство» в місті Бії-Беркло належить Automotive Cells Company, яку створили французький енергетичний гігант TotalEnergies, німецький концерн Mercedes-Benz, а також американсько-європейський автовиробник Stellantis, який виробляє автомобілі відомих брендів, зокрема Peugeot, Fiat та Chrysler.

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Як зазначається, виробництво на заводі площею в шість футбольних полів має розпочатися вже цього літа.
Розбудова акумуляторної промисловості лежить в основі плану «реіндустріалізації» Франції президента Еммануеля Макрона, причому протягом наступних трьох років на півночі країни мають запрацювати ще кілька схожих заводів.

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За матеріалами:
Укрінформ
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