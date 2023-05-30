Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів — Finance.ua

Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів Сьогодні 22:35 — Технології&Авто

Франція відкриває перший завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Сьогодні Франція запускає своє перше виробництво акумуляторів для електромобілів; це значний крок у розбудові промислового сектора, де домінує Китай.

Про це повідомляє France24

«Гігапідприємство» в місті Бії-Беркло належить Automotive Cells Company, яку створили французький енергетичний гігант TotalEnergies, німецький концерн Mercedes-Benz, а також американсько-європейський автовиробник Stellantis, який виробляє автомобілі відомих брендів, зокрема Peugeot, Fiat та Chrysler.

Як зазначається, виробництво на заводі площею в шість футбольних полів має розпочатися вже цього літа.

Розбудова акумуляторної промисловості лежить в основі плану «реіндустріалізації» Франції президента Еммануеля Макрона, причому протягом наступних трьох років на півночі країни мають запрацювати ще кілька схожих заводів.

Укрінформ За матеріалами:

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