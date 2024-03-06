Франція та Молдова планують у четвер підписати угоду про співпрацю в галузі оборони — Finance.ua

Франція та Молдова планують у четвер підписати угоду про співпрацю в галузі оборони Сьогодні 18:00

Париж та Кишинів у четвер планують підписати угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президентки Молдови Майї Санду до столиці Франції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Згідно із заявою канцелярії президента Франції, під час візиту буде підписано угоду про оборонну співпрацю та дорожню карту співпраці в економічній сфері. Інші подробиці не вказують.

У повідомленні йдеться, що Макрон «підтвердить підтримку Парижа незалежності, суверенітету та безпеки Молдови в контексті загарбницької війни рф проти України» під час зустрічі з Санду.

Паралельно з візитом Санду західні держави проведуть онлайн-конференцію, яку організовує Франція, щоб обговорити посилення підтримки України, а також Молдови.

Нагадаємо

28 лютого Придністров'я звернулося до росії по допомогу у зв’язку з економічною блокадою з боку Молдови, декларацію ухвалив з'їзд «депутатів» так званої «придністровської республіки».

Вони заявили, що через тиску з боку Молдови росія має вжити заходів щодо захисту регіону, де постійно проживають понад 220 тисяч громадян рф.

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