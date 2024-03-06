Франція та Молдова планують у четвер підписати угоду про співпрацю в галузі оборони — Finance.ua
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Франція та Молдова планують у четвер підписати угоду про співпрацю в галузі оборони

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Париж та Кишинів у четвер планують підписати угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президентки Молдови Майї Санду до столиці Франції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно із заявою канцелярії президента Франції, під час візиту буде підписано угоду про оборонну співпрацю та дорожню карту співпраці в економічній сфері. Інші подробиці не вказують.
У повідомленні йдеться, що Макрон «підтвердить підтримку Парижа незалежності, суверенітету та безпеки Молдови в контексті загарбницької війни рф проти України» під час зустрічі з Санду.
Паралельно з візитом Санду західні держави проведуть онлайн-конференцію, яку організовує Франція, щоб обговорити посилення підтримки України, а також Молдови.
Нагадаємо
28 лютого Придністров'я звернулося до росії по допомогу у зв’язку з економічною блокадою з боку Молдови, декларацію ухвалив з'їзд «депутатів» так званої «придністровської республіки».
Вони заявили, що через тиску з боку Молдови росія має вжити заходів щодо захисту регіону, де постійно проживають понад 220 тисяч громадян рф.
За матеріалами:
УНН
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