Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро — Finance.ua
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Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро

Казна та Політика
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Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро
Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро
Париж створює фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Він заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни.
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«Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році», — написав французький міністр.
Нагадаємо, прибувши до української столиці, Лекорню зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським. Сторони домовилися про продовження передачі систем ППО нашій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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