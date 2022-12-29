Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро — Finance.ua

Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро

Париж створює фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни.

Читайте також Шмигаль назвав умови та терміни отримання пакета макрофінансової допомоги ЄС

«Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році», — написав французький міністр.

Нагадаємо, прибувши до української столиці, Лекорню зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським. Сторони домовилися про продовження передачі систем ППО нашій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.