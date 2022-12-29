Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро — Finance.ua

Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн євро
Париж створює фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Він заявив про «надійну та постійну підтримку», яку Франція надає Україні з початку війни.
«Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році», — написав французький міністр.
Нагадаємо, прибувши до української столиці, Лекорню зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським. Сторони домовилися про продовження передачі систем ППО нашій країні.
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