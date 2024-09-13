Франція поставить Україні 19 тисяч тонн залізничних рейок — Finance.ua
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Франція поставить Україні 19 тисяч тонн залізничних рейок

Казна та Політика
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У межах двостороннього співробітництва між урядами України та Франції АТ «Укрзалізниця» отримає 19 тис. тонн рейок для оновлення 150 км залізничних колій.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Наголошується, що спільні проєкти з відновлення України обговорили спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн та віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба.
Зокрема, йшлося про розбудову залізничної інфраструктури, співпрацю в галузі авіаційного транспорту, відбудову Чернігівської області тощо."Так, за попереднім договором, французька сторона має поставити 19 тис. тонн залізничних рейок, що дасть можливість оновити 150 кілометрів колій. Перша партія поставок запланована на січень 2025 року", — йдеться в повідомленні.
Також в межах грантової угоди з Французькою Республікою, очікується, що через Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки України буде отримано 200 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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