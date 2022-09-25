Франція – один із провідних іноземних роботодавців у рф: лише 5% компаній залишили російський ринок — Finance.ua

Франція – один із провідних іноземних роботодавців у рф: лише 5% компаній залишили російський ринок Вчора 23:40 — Світ

Франція – один із провідних іноземних роботодавців у рф: лише 5% компаній залишили російський ринок

Станом на 15 вересня 2022 року близько 40% співробітників французьких компаній у росії вже покинули свої місця роботи через повний вихід лише 8 великих компаній. Йдеться про Renault, SociеtеGenerale, Publicis Groupe, Schneider Electric, Thales/Gemalto, Delfingen, Rexel і Sodexo.

Про це свідчать дані KSE Institute.

Ці компанії генерували 28% виручки, мали 35% інвестованого у країну капіталу з усіх 157 французьких компаній у рф. На цьому етапі трохи більше половини (51%) французького бізнесу залишається на російському ринку, 17% — дещо обмежує діяльність, 27% — виходить і лише 5% — повністю залишили рф.

Залишаються на ринку росії Auchan, Leroy Merlin, Lactalis, Danone, Bonduelle, Lacoste, L’occitane, L’Oreal, Yves Rocher, Clarins, Servier Laboratories, Sanofi, Ipsen, BlaBlaCar, FM Logistic і т.д.

Станом на 18 вересня компанії, що вийшли з рф, мали не менше ніж 248,4 тис. персоналу, $25,4 млрд річного доходу. Бізнес, який оголосив про повний вихід, налічував 147,5 тис. співробітників та $34,2 млрд доходу. На тих, хто вже пішов із росії, працювало 167,5 тис. осіб, а річний дохід сягав $63,8 млрд.

Варто зазначити, що Франція є одним із провідних іноземних роботодавців у росії, поступаючись лише США (близько 400 тис. осіб) та випереджаючи Німеччину (близько 150 тис. осіб). За підсумками минулого року 157 найбільших французьких компаній забезпечили роботою понад 245 тис. росіян та отримали $26 млрд доходу.

Крім того, 2021-го росія була сьомим за величиною ринком Франції за межами ЄС, а експорт на російський ринок досяг €5,2 млрд.

УБР За матеріалами:

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