Франція надсилає Україні 100 потужних генераторів — Finance.ua

Франція надсилає Україні 100 потужних генераторів Сьогодні 16:14 — Енергетика

Франція надсилає Україні 100 потужних генераторів

Франція відправила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками роісійських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.

«100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами», — написала Колонна у Twitter.

«У відповідь на заклик України Міністерство Європи та закордонних справ транспортує до Румунії 100 генераторів потужністю від 50 до 100 кВт. Найближчими днями ці генератори будуть передані українській владі», — йдеться у заяві французького МЗС.

Цей транспорт, організований Центром кризової підтримки та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ, користується підтримкою механізму цивільного захисту Європейського Союзу та є частиною операції з відправлення понад 500 генераторів у кількох країнах ЄС, зазначили у відомстві.

«Ця нова допомога в галузі енергетики доповнює різноманітні поставки генераторів електроенергії, зроблені з початку війни. З Франції в Україну та Молдову вже відправлено 85 генераторів», — зазначається у заяві.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв раніше, що за 1-2 дні всіх абонентів України можуть перевести з аварійних відключень електроенергії на планові заявки відновленню нормального режиму роботи атомних електростанцій.

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