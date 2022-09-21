Франція може почати експортувати природний газ до Німеччини, - Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція може почати експортувати природний газ до Німеччини, - Reuters

Енергетика
187
Французький енергетичний регулятор збирається експортувати природний газ до Німеччини, ймовірно, з 10 жовтня.
Про це інформує Reuters з посиланням на голову енергетичного регулятора Франції CRE Емманюель Варгон.
Франція працює над питаннями тарифів на газ для Німеччини.
«Франція, ймовірно, почне експортувати природний газ до Німеччини приблизно 10 жовтня. Спостережний орган наразі працює над питаннями тарифів, пов’язаними з реверсом потоків на кордоні», — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають консультації щодо встановлення тарифів, які триватимуть близько двох тижнів.
Нагадаємо, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії «Газпром», а французька енергетична група Engie заявила, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.
7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.
У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, Газпром значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.
Французький оператор системи передачі GRTgaz зазначає, що труднощів із забезпеченням французів природнім газом не виникне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.