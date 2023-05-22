Франція хоче негайно побудувати найбільший в Європі завод сонячних панелей — Finance.ua

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Франція хоче негайно побудувати найбільший в Європі завод сонячних панелей

Фондовий ринок
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Франція хоче негайно побудувати найбільший в Європі завод сонячних панелей
Франція хоче негайно побудувати найбільший в Європі завод сонячних панелей
Європейське виробництво зеленої енергії незабаром вийде на новий рівень. Сприяти цьому повинен новий завод сонячних панелей, який з’явиться у Франції.

Новий завод: яка потужність та чому такий поспіх

Будівництвом нової фабрики виробництва сонячних панелей буде займатися компанія Holosolis. Відомо, що він буде на 70% більшим, аніж поточний лідер у Європі.
Старт роботи фабрики запланований на 2025 рік, а річний обсяг виготовлених фотоелектричних модулів повинен складати 10 мільйонів на рік. Проєктна потужність — 5 ГВт на рік.
Щоб авто прослужило якомога довше, важливо використовувати не лише якісні рідини для його обслуговування, але й оригінальні деталі. Тільки до 30 червня можна придбати запчастини Škoda ходової групи зі знижкою 20%, щоб завжди залишатись на ходу.
Повідомляється, що будівництво масштабного заводу сонячних панелей повинне зменшити енергозалежність від Китаю. Для порівняння: частка китайських панелей на світовому ринку наразі становить аж 80%, в той час, як європейським вдалося зайняти лише 3% ринку.
Новий завод буде розташований у місті Саргемін, на ньому планують працевлаштувати 1700 людей.
Ми вироблятимемо найбільш енергоефективні модулі з використанням новітніх фотоелектричних технологій і з найменшими вуглецевим слідом. Масштабування та автоматизація лінії дозволять конкурувати за ціною зі світовими гігантами галузі, запевнив гендир компанії Ян Джейкоб Бум-Вічерс.
Нагадаємо, ЄС кидає всі сили на відновлювальні джерела енергії, аби позбутися потреби купувати енергоносії в росії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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