Франція доставила в Україну 183 тонни енергетичного обладнання — Finance.ua

Франція доставила в Україну 183 тонни енергетичного обладнання Сьогодні 12:22 — Енергетика

Франція із серпня 2022 року до сьогодні доставила в Україну 22 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 183 тонни в якості гуманітарної допомоги.

Серед обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

При цьому, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів».

«Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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