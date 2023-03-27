Франція доставила в Україну 183 тонни енергетичного обладнання — Finance.ua
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Франція доставила в Україну 183 тонни енергетичного обладнання

Енергетика
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Франція із серпня 2022 року до сьогодні доставила в Україну 22 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 183 тонни в якості гуманітарної допомоги.
Серед обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.
При цьому, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів».
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«Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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