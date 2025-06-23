Фрахт з Одеси опустився до рівнів «на межі беззбитковості» для власників суден — Finance.ua

Фрахт з Одеси опустився до рівнів «на межі беззбитковості» для власників суден Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Зернові маршрути з України дещо постраждають від підвищення Туреччиною тарифу за прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли.

Про це у своїй колонці для АgroТimes розповів аналітик зернового ринку, «УкрАгроКонсалт» Максим Харченко.

Він нагадав, що Босфор — єдиний вихід для України до Середземного моря та основних ринків збуту зерна, тож додаткові витрати можуть трохи підняти загальну фрахтову ціну.

«Втім, ураховуючи нинішній депресивний стан ринку, частину тягаря можуть взяти на себе судновласники у вигляді зниження маржі, якщо попит на перевезення залишатиметься слабким», — зауважив Максим Харченко.

Аналітик нагадав, що у першій половині 2025 року спостерігалося незначне зниження фрахтових ставок (Handysize Одеса-Італія впали з ~$17 до $15−16/т) через надлишок вільного флоту, але тенденція може розвернутися після збору нового врожаю.

«Україна у 2024/25 МР суттєво скоротила експорт зерна через літню посуху 2024 року та зменшення площ внаслідок війни. Менше зерна — менше рейсів, і судновласники змушені конкурувати за вантаж, часто знижуючи ціну фрахту. Саме це спостерігалось у 2024−2025 роках: ринок Чорного моря був перенасичений вільним тоннажем, тож ставки впали до історичних мінімумів. За оцінками, фрахт з Одеси опустився до рівнів „на межі беззбитковості“ для власників суден, що змусило деяких судновласників покинути регіон або ставити судна в простій», — додав Максим Харченко.

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