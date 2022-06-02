Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф — Finance.ua

Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф

Вчора 13:13 — Фондовий ринок

Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.

Про це пише vc.ru із посиланням на оголошення сервісу.

Pixabay заявив, що більше не доступний в росії «у відповідь на вторгнення росії в Україну». «Ми категорично засуджуємо незаконну війну росії в Україні, яка триває», — наголосили в Pixabank.

Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоби прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Pixabay — сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.

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