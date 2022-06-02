Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф — Finance.ua
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Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф

Вчора 13:13Фондовий ринок
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Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.
Про це пише vc.ru із посиланням на оголошення сервісу.
Pixabay заявив, що більше не доступний в росії «у відповідь на вторгнення росії в Україну». «Ми категорично засуджуємо незаконну війну росії в Україні, яка триває», — наголосили в Pixabank.
Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоби прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.
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Pixabay — сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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