Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф — Finance.ua

Фотобанк Pixabay заблокував доступ для користувачів із рф
Вчора 13:13 — Фондовий ринок
Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами.
Про це пише vc.ru із посиланням на оголошення сервісу.
Pixabay заявив, що більше не доступний в росії «у відповідь на вторгнення росії в Україну». «Ми категорично засуджуємо незаконну війну росії в Україні, яка триває», — наголосили в Pixabank.
Компанія рекомендувала відвідати сторінку ООН, щоби прочитати достовірну інформацію про те, що відбувається в Україні.
Pixabay — сайт з безкоштовними фотографіями та короткими відеороликами. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.
Борітеся
— поборемо! Слава Україні!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.