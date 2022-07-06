Форвард банк прокоментував інформацію щодо арешту активів — Finance.ua
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Форвард банк прокоментував інформацію щодо арешту активів

Фондовий ринок
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У вівторок, 5 липня, стало відомо, що СБУ наклала арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора. Українські ЗМІ повідомляли, що йшлося про «Банк Форвард». Однак у фінустанові спростовують цю інформацію.
Про це сказано на сайті Форвард Банку.
«Банк має достатній запас ліквідності та виконує всі свої зобов’язання перед клієнтами та партнерами. Банк немає в своєму розпорядженні документів, які б підтвердили опубліковану в низці ЗМІ інформацію про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права банку та вважає такі заяви безпідставними», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, банк веде постійний моніторинг ділових відносин/грошових операцій клієнтів щодо виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним методом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.
«У разі виявлення підозрілих операцій банк оперативно вживає всіх необхідних заходів, відповідно до вимог чинного законодавства України», — додають у фінустанові.
Форвард Банк наголошує, що отриманий прибуток банку у повному обсязі залишається в Україні та спрямовується на підвищення надійності банку у вигляді збільшення капіталу.

Довідка Financce.ua:

  • станом на 1 липня 2022 року портфель коштів клієнтів становить 1,739 млрд грн; чистий кредитний портфель (з урахуванням резервів) — 1,514 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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