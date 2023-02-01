Ford знизив ціни на Mustang Mach-E — Finance.ua
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Ford знизив ціни на Mustang Mach-E

Технології&Авто
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Ford знизив ціни на Mustang Mach-E
Ford знизив ціни на Mustang Mach-E
Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E подешевшав на $5,9 тис. за кілька тижнів після того, як Tesla оголосила про зниження цін на свою продукцію на 20% у всьому світі.
Про це повідомляє Reuters.
Водночас американський автовиробник повідомив про значне розширення виробництва цієї моделі.
Розмір знижки на електричний Mustang залежить від комплектації. Вартість стандартного Mach-E починається з $45 995, що на $900 менше, ніж у попередньому прайсі. Залежно від комплектації вартість Mustang Mach-E впала максимум на 8%. При цьому доплата за акумулятор із збільшеним запасом ходу зменшилась на 19%.
Водночас в керівництві Форда заявили, що Mach-E не був прибутковим продуктом, навіть до зниження цін. Отже, Змі вважають, що дії Ford відверто спрямовані на пряму конкуренцію з Tesla.
Генеральний директор Ford Джим Фарлі ще у минулому році наголошував, що Ford прагне зайняти місце Tesla як лідера продажів електромобілів.
У 2022 році американський автоконцерн випустив майже 39,5 тис. електричних Mustang, роком раніше він виробив 27,1 тис. цих автомобілів.

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За матеріалами:
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