Ford знизив ціни на Mustang Mach-E — Finance.ua

Ford знизив ціни на Mustang Mach-E Сьогодні 01:52 — Технології&Авто

Ford знизив ціни на Mustang Mach-E

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E подешевшав на $5,9 тис. за кілька тижнів після того, як Tesla оголосила про зниження цін на свою продукцію на 20% у всьому світі.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас американський автовиробник повідомив про значне розширення виробництва цієї моделі.

Розмір знижки на електричний Mustang залежить від комплектації. Вартість стандартного Mach-E починається з $45 995, що на $900 менше, ніж у попередньому прайсі. Залежно від комплектації вартість Mustang Mach-E впала максимум на 8%. При цьому доплата за акумулятор із збільшеним запасом ходу зменшилась на 19%.

Водночас в керівництві Форда заявили, що Mach-E не був прибутковим продуктом, навіть до зниження цін. Отже, Змі вважають, що дії Ford відверто спрямовані на пряму конкуренцію з Tesla.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі ще у минулому році наголошував, що Ford прагне зайняти місце Tesla як лідера продажів електромобілів.

У 2022 році американський автоконцерн випустив майже 39,5 тис. електричних Mustang, роком раніше він виробив 27,1 тис. цих автомобілів.

t4 За матеріалами:

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