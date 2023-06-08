Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання — Finance.ua
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Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання

Технології&Авто
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Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання
Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання
Американська компанія Ford відкликає понад 125 000 позашляховиків Escape, пікапів Maverick і розкішних позашляховиків Lincoln Corsair, оскільки з їх двигунів може витікати рідина, що в свою чергу може призвести до займання.
Про це повідомляє CNN.
Усі транспортні засоби, які відкликаються, є гібридними або плагін-гібридними версіями (можна підзаряджати від звичайної домашньої розетки або від спеціального зарядного пристрою).
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Зазначається, що через виробничу проблему з 2,5-літрових бензинових двигунів може витікати моторне масло або пари бензину, які можуть спалахнути, коли вони контактують з гарячими частинами у моторному відсіку автомобіля.
Оскільки транспортні засоби є гібридними і мають електродвигуни, а також газові двигуни, хтось може продовжувати рух навіть після того, як двигун вийшов з ладу, проте це буде погіршувати проблему.
Відкликання стосується моделей Escape, вироблених з 2020 по 2023 рр., моделей Maverick з 2022 по 2023 рр. і моделей Corsair з 2021 по 2023 рр.

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За матеріалами:
Укрінформ
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