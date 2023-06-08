Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання — Finance.ua

Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання 08.06.2023, 01:22 — Технології&Авто

Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання

Американська компанія Ford відкликає понад 125 000 позашляховиків Escape, пікапів Maverick і розкішних позашляховиків Lincoln Corsair, оскільки з їх двигунів може витікати рідина, що в свою чергу може призвести до займання.

Про це повідомляє CNN.

Усі транспортні засоби, які відкликаються, є гібридними або плагін-гібридними версіями (можна підзаряджати від звичайної домашньої розетки або від спеціального зарядного пристрою).

Зазначається, що через виробничу проблему з 2,5-літрових бензинових двигунів може витікати моторне масло або пари бензину, які можуть спалахнути, коли вони контактують з гарячими частинами у моторному відсіку автомобіля.

Оскільки транспортні засоби є гібридними і мають електродвигуни, а також газові двигуни, хтось може продовжувати рух навіть після того, як двигун вийшов з ладу, проте це буде погіршувати проблему.

Відкликання стосується моделей Escape, вироблених з 2020 по 2023 рр., моделей Maverick з 2022 по 2023 рр. і моделей Corsair з 2021 по 2023 рр.

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