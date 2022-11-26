Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання — Finance.ua
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Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання

Технології&Авто
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Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання
Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання
Американський автоконцерн Ford Motor Co. відкликає понад 634 тис. автомобілів SUV-сегменту по всьому світу.
Про це повідомило агентство Reuters.
Відкликання пов’язане з можливою тріщиною в паливних форсунках, яка може призвести до потрапляння палива або його пари на гарячий двигун та спричинити загоряння.
Відкликання стосується кросоверів Bronco Sport та Escape 2020-2023 модельних років. Усі вони оснащені 1,5-літровими трициліндровими двигунами.
При цьому Ford не закликає власників цих автомобілів припиняти експлуатацію, тому що такі інциденти дуже рідкісні. Поки що відомо про 20 випадків займання, при цьому в трьох з них пожежа перекинулася на довколишні споруди.
Крім того, відомо про чотири випадки займання, що почалося менш ніж через п’ять хвилин після вимкнення двигуна. Автовиробник отримав 43 позови у зв’язку із цією проблемою.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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