Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання — Finance.ua

Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Ford відкликав понад 630 тисяч машин через ризик займання

Американський автоконцерн Ford Motor Co. відкликає понад 634 тис. автомобілів SUV-сегменту по всьому світу.

Про це повідомило агентство Reuters

Відкликання пов’язане з можливою тріщиною в паливних форсунках, яка може призвести до потрапляння палива або його пари на гарячий двигун та спричинити загоряння.

Відкликання стосується кросоверів Bronco Sport та Escape 2020-2023 модельних років. Усі вони оснащені 1,5-літровими трициліндровими двигунами.

При цьому Ford не закликає власників цих автомобілів припиняти експлуатацію, тому що такі інциденти дуже рідкісні. Поки що відомо про 20 випадків займання, при цьому в трьох з них пожежа перекинулася на довколишні споруди.

Крім того, відомо про чотири випадки займання, що почалося менш ніж через п’ять хвилин після вимкнення двигуна. Автовиробник отримав 43 позови у зв’язку із цією проблемою.

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