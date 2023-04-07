Ford скоротить складність лінійки своїх продуктів — Finance.ua
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Ford скоротить складність лінійки своїх продуктів

Технології&Авто
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Ford планує значне зниження складності своєї лінійки продуктів, починаючи з 2024 модельного року.
Про це заявив керівник відділу розробки продукції автовиробника Джим Баумбік, передає Reuters.
Водночас компанія планує розробити більше варіантів певних модельних рядів авто, таких як позашляховик Bronco, оскільки вони дають на 30% більше прибутку порівняно з базовою моделлю.
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Також Ford планує збільшити потужність, щоб створити більше компактних пікапів Maverick.
Своєю чергою виконавчий директор Ford Джим Фарлі сказав, що лінійка продуктів компанії та архітектури авто є надто складними та дорогими. Фірма скорочує мільярди операційних витрат після того, як прибуток автовиробника у 2022 році не виправдав очікувань інвесторів.
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Діло
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