Ford представив нові моделі пікапа Ranger (фото) — Finance.ua
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Ford представив нові моделі пікапа Ranger (фото)

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Компанія Ford представила нові моделі Ranger — позашляховики Wildtrak X і Tremor, доповнивши лінійку пікапа в Європі. Про це йдеться на сайті автовиробника.
Ford представив нові моделі пікапа Ranger (фото)
Як зазначають у компанії, обидві моделі мають суттєво перероблене шасі з оновленням підвіски, зокрема, вдосконалені амортизатори Bilstein, а також оновлений дизайн.
Wildtrak X отримав збільшений на 26 мм кліренс і розширену на 30 мм колію. Автівка має переналаштоване рульове керування, а також посилений захист днища. Також пікап отримав низку електронних систем для їзди бездоріжжям, зокрема режим Rock Crawl.
Ключовими особливостями Tremor стали захисна дуга в кузові, підніжки та буксирувальні петлі.
Обидва варіанти Ranger отримали темні радіаторні решітки, особливий колір кузова та ексклюзивне оформлення салону, якого немає в інших комплектаціях.
Ford представив нові моделі пікапа Ranger (фото)
Автівки оснащені 205-сильним 2-літровим дизельним двигуном EcoBlue, 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач та повним приводом.
Перші поставки Ranger Wildtrak X і Tremor у Європі очікуються з серпня 2023 року.
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