Ford скорочує 3000 робочих місць у межах переходу до виробництва електромобілів — Finance.ua

Ford скорочує 3000 робочих місць у межах переходу до виробництва електромобілів Вчора 00:37 — Фондовий ринок

Ford скорочує 3000 робочих місць у межах переходу до виробництва електромобілів

Компанія Ford Motor Co. скоротить загалом 3000 штатних і контрактних робочих місць переважно в Північній Америці та Індії в межах реструктуризації, щоби наздогнати Tesla Inc у гонитві розробок програмно-керованих електромобілів.

Про це пише Reuters

Генеральний директор Ford Джим Фарлі протягом кількох місяців говорив, що, на його думку, в автовиробника занадто багато людей, і що недостатньо його співробітників мають навички, потрібні під час переходу автомобільної промисловості на електромобілі й цифрові послуги.

У компанії повідомили, що «реорганізують та спрощують функції в усьому бізнесі». Скорочення персоналу зачепить усі підрозділи компанії, більш детальну інформацію співробітникам обіцяли надати наприкінці цього тижня.

В електронному листі співробітникам ідеться, що структура витрат компанії «неконкурентоспроможна порівняно з традиційними та новими конкурентами».

Акції Ford впали на 4,8% на Волл-стріт.

Зростання цін на акумулятори, сировину й доставлення чинить додатковий тиск на Ford та інших автовиробників. А проте Ford дотримується свого прогнозу прибутку на весь рік, попри вищі витрати на $3 млрд через інфляцію.

Як і в інших авторитетних автовиробників, Ford має робочу силу, переважно найняту для підтримки лінійки продуктів із традиційною технологією згоряння. Надалі керівництво компанії намітило для Ford стратегію розробки широкої лінійки електромобілів. Як і Tesla, Ford хоче отримувати більше прибутків завдяки послугам, які залежать від цифрового програмного забезпечення та підключення.

Цього року прибуток Tesla до сплати податків перевищив показники Ford, і Фарлі прямо заявив про необхідність скорочення витрат.

Компанія-конкурент General Motors Co. наприкінці 2018 року вжила заходів щодо скорочення 14 000 робочих місць, готуючись прискорити реалізацію своєї стратегії виробництва електромобілів.

Північноамериканські підприємства Ford, GM та Stellantis зіткнуться з новою трудовою проблемою наступного року, коли почнуть переговори про укладання контракту із профспілкою United Auto Workers, яка представляє американських заводських робітників.

Лідери UAW висловили стурбованість тим, що електромобілі означатимуть меншу кількість робочих місць на виробництві.

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