Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео) — Finance.ua
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Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)

Технології&Авто
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Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)
Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)
Найбільший позашляховик у лінійці Ford змінив покоління, яке стало п’ятим у його історії. Йдеться про модель Expedition. Вона вийде на ринок навесні 2025 року, а прийом замовлень відкриють наприкінці жовтня. Стартовий цінник обіцяно на рівні 61 тисячі доларів.
Відрізнити нове покоління Expedition від попередника можна за широкою решіткою радіатора з більш чистим дизайном, яка візуально поєднана з великими фарами з С-подібними ДХВ. У цього Ford також нові бампери та інші задні ліхтарі, а ще захист днища та 20-дюймові колісні диски (вони за доплату можуть бути 24-дюймовими). Крім стандартної версії моделі запропонують подовжену Max та Tremor для любителів поїздок бездоріжжям.
Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)
Зі зміною покоління габарити позашляховика не змінилися. Стандартна версія сягає в довжину 5331 мм при колісній базі в 3112 мм, у той же час довжина варіанту Max становить 5631 мм, а відстань між осями — 3340 мм. Обидві версії мають ширину 2032 мм.
Салон моделі просторий, а конфігурація сидінь залежить від версії. В оснащення входить цифрова панель приладів, нова мультимедіа з 13,2-дюймовим екраном і ще один вузький 24-дюймовий екран, який встановлений над передньою панеллю. Є фізичні елементи управління та нова електрично регульована центральна консоль. При натисканні кнопки вона зсувається назад майже на 20 см.
Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)
Новий Ford Expedition пропонується із 3,5-літровим двигуном EcoBoost V6 потужністю 400 к.с. і 651 Нм крутного моменту. Також доступна версія на 440 к.с. та 691 Нм. Потужність передається на всі чотири колеса через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач. Позашляховик може буксирувати за собою причіп масою від 3,2 до 4,3 тонни.
За матеріалами:
autocentre.ua
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