Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео) — Finance.ua

Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео) Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Ford презентував повнорозмірний позашляховик Expedition (фото, відео)

Найбільший позашляховик у лінійці Ford змінив покоління, яке стало п’ятим у його історії. Йдеться про модель Expedition. Вона вийде на ринок навесні 2025 року, а прийом замовлень відкриють наприкінці жовтня. Стартовий цінник обіцяно на рівні 61 тисячі доларів.

Відрізнити нове покоління Expedition від попередника можна за широкою решіткою радіатора з більш чистим дизайном, яка візуально поєднана з великими фарами з С-подібними ДХВ. У цього Ford також нові бампери та інші задні ліхтарі, а ще захист днища та 20-дюймові колісні диски (вони за доплату можуть бути 24-дюймовими). Крім стандартної версії моделі запропонують подовжену Max та Tremor для любителів поїздок бездоріжжям.

Зі зміною покоління габарити позашляховика не змінилися. Стандартна версія сягає в довжину 5331 мм при колісній базі в 3112 мм, у той же час довжина варіанту Max становить 5631 мм, а відстань між осями — 3340 мм. Обидві версії мають ширину 2032 мм.

Салон моделі просторий, а конфігурація сидінь залежить від версії. В оснащення входить цифрова панель приладів, нова мультимедіа з 13,2-дюймовим екраном і ще один вузький 24-дюймовий екран, який встановлений над передньою панеллю. Є фізичні елементи управління та нова електрично регульована центральна консоль. При натисканні кнопки вона зсувається назад майже на 20 см.

Новий Ford Expedition пропонується із 3,5-літровим двигуном EcoBoost V6 потужністю 400 к.с. і 651 Нм крутного моменту. Також доступна версія на 440 к.с. та 691 Нм. Потужність передається на всі чотири колеса через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач. Позашляховик може буксирувати за собою причіп масою від 3,2 до 4,3 тонни.

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