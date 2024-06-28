Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео) — Finance.ua
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Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)

Технології&Авто
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Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)
Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)
Пікап Ford F-150 2024 отримав надпотужну спортивну версію. Її створили спеціалісти Shelby, які доопрацьовують не лише Ford Mustang, а й інші моделі марки. Про авто розповіли на сайті компанії.
Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)
Новий Ford Shelby F-150 оснащений звичним 5,0-літровим V8, який доповнили механічним компресором та спортивним вихлопом Borla. Потужність зросла з 406 до 796 к. с.
Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)
Крім того, доопрацьована ходова Ford F-150 — встановлені посилені амортизатори, а кліренс збільшили на 76 мм (до 325 мм). Звертають на себе увагу і величезні 35-дюймові шини для бездоріжжя.
Ford презентував надпотужний пікап для важкого бездоріжжя (фото, відео)
Пікап Ford F-150 від Shelby доступний лише в чотиридверному виконанні. Від стандартної моделі його можна відрізнити за агресивнішою передньою частиною — замінені решітка радіатора, капот та бампер. Також встановлені підніжки з електроприводом.
Салон Ford Shelby F-150 оздоблено шкірою та карбоном, а на педалях з’явилися металічні накладки. Також додали особливі килимки, а сидіння прикрасили вишитими написами Shelby.
Усього випустять лише 800 Ford Shelby F-150. Вартість пікапа становить 139 900 доларів.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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