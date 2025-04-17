Ford презентував екстремальні позашляховики для найскладніших умов (фото) — Finance.ua

Ford презентував екстремальні позашляховики для найскладніших умов (фото) 17.04.2025, 01:41 — Технології&Авто

Ford презентував екстремальні позашляховики для найскладніших умов (фото)

Ford Bronco 2025 отримав нові яскраві модифікації. Позашляховики підготували до важкого бездоріжжя.

Про нові Ford Bronco розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Позашляховики створили для зльоту Bronco Stampede, який пройде у серпні в американській пустелі Моаб. До речі, саме там нещодавно презентували «великодні» концепти Jeep.

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Новий Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition базується на чотиридверній версії моделі у виконанні Badlands. Його кліренс збільшили на 51 мм (до 346 мм) та встановили 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2.

Крім того, з’явилися додаткові фари та лебідка, а м’який складний дах доповнили електроприводом. Кузов покрили матовою захисною плівкою з помаранчевою графікою.

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger створений на базі короткого тридверного позашляховика і багато в чому ідентичний версії Arches Edition. Утім, він ще екстремальніший.

Зокрема, авто отримало величезні 40-дюймові шини (для них знадобилися розширювачі арок), карбонові ручки та поворотні дуги замість дверей. У салоні встановили спортивні крісла. Крім того, посилили підвіску Ford Bronco та встановили позашляхові амортизатори Fox.

Характеристики Ford Bronco Off-Roadeo не розкривають. Нагадаємо, стандартну модель пропонують із 2,3-літровою 300-сильною турбочетвіркою та 2,7-літровим V6 твін-турбо на 335 сил.

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