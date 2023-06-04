Ford представив новий потужний позашляховик (Фото) — Finance.ua
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Ford представив новий потужний позашляховик (Фото)

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Ford представив новий потужний позашляховик (Фото)
Ford представив новий потужний позашляховик (Фото)
Представлено Ford Explorer Kunlun Summit Edition. Як повідомили у компанії, це спеціальна версія для тих, хто любить забратися глибше в нетрі чи бруд.
Ford Explorer хоч і великий позашляховик, але не особливо «прохідний»: його стихія асфальт і дачна дорога (якщо, звичайно, не говорити про спецверсії - наприклад, для американської поліції). Саме тому днями в Китаї представили цивільну спецверсію, яка вже цілком підходить для регулярних поїздок на природу. Оновлений Explorer отримав назву Kunlun Summit Edition.
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Від звичайної версії автомобіль відрізняється помаранчевими акцентами на колісних дисках, двома буксирними вушками, пофарбованими в помаранчевий, «зубчастими» позашляховими шинами Bridgestone, збільшеним на 3 см кліренсом, переробленою задньою частиною із захованими патрубками вихлопної системи. Зрозуміло, є повний привід з диференціалом Torsen на задній осі.
Рушійною силою цього всюдихода виступає турбомотор Ecoboost об'ємом 2,3 л і потужністю 276 кінських сил. Двигун поєднується із 10-швидкісною АКПП.
У Піднебесній автомобіль доступний у двох версіях — на 6 та 7 місць. Вартість новинки — 56 500 доларів.
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За матеріалами:
MMR
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