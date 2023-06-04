Ford представив новий потужний позашляховик (Фото) — Finance.ua

Ford представив новий потужний позашляховик (Фото) Сьогодні 07:08

Ford представив новий потужний позашляховик (Фото)

Представлено Ford Explorer Kunlun Summit Edition. Як повідомили у компанії, це спеціальна версія для тих, хто любить забратися глибше в нетрі чи бруд.

Ford Explorer хоч і великий позашляховик, але не особливо «прохідний»: його стихія асфальт і дачна дорога (якщо, звичайно, не говорити про спецверсії - наприклад, для американської поліції). Саме тому днями в Китаї представили цивільну спецверсію, яка вже цілком підходить для регулярних поїздок на природу. Оновлений Explorer отримав назву Kunlun Summit Edition.

Від звичайної версії автомобіль відрізняється помаранчевими акцентами на колісних дисках, двома буксирними вушками, пофарбованими в помаранчевий, «зубчастими» позашляховими шинами Bridgestone, збільшеним на 3 см кліренсом, переробленою задньою частиною із захованими патрубками вихлопної системи. Зрозуміло, є повний привід з диференціалом Torsen на задній осі.

Рушійною силою цього всюдихода виступає турбомотор Ecoboost об'ємом 2,3 л і потужністю 276 кінських сил. Двигун поєднується із 10-швидкісною АКПП.

У Піднебесній автомобіль доступний у двох версіях — на 6 та 7 місць. Вартість новинки — 56 500 доларів.

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MMR За матеріалами:

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