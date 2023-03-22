Ford представив новий електрокросовер на базі Volkswagen (фото) — Finance.ua

Ford представив новий електрокросовер на базі Volkswagen (фото)
Американська компанія Ford Motor Co представила свій перший електричний позашляховик європейського виробництва на базі Volkswagen (VW) AG.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ford виготовлятиме позашляховики Explorer у кампусі електромобілів у Кельні, Німеччина. Саме туди компанія інвестувала 1 мільярд доларів у рамках планів перевести європейську лінійку легкових автомобілів на електричні моделі до кінця десятиліття.
Explorer стане однією із двох електричних моделей, виготовлених на платформі Volkswagen MEB. При цьому у Ford очікують обсяг виробництва у 1,2 мільйона автомобілів протягом наступних шести років.
Explorer був бестселером під час початкового буму позашляховиків у 1990-х роках і одним із найприбутковіших автомобілів Ford.
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