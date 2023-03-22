Ford представив новий електрокросовер на базі Volkswagen (фото) — Finance.ua

Ford представив новий електрокросовер на базі Volkswagen (фото) Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Ford представив новий електрокросовер на базі Volkswagen (фото), Фото: bloomberg.com

Американська компанія Ford Motor Co представила свій перший електричний позашляховик європейського виробництва на базі Volkswagen (VW) AG.

Про це повідомляє Bloomberg

Ford виготовлятиме позашляховики Explorer у кампусі електромобілів у Кельні, Німеччина. Саме туди компанія інвестувала 1 мільярд доларів у рамках планів перевести європейську лінійку легкових автомобілів на електричні моделі до кінця десятиліття.

Фото: bloomberg.com

Explorer стане однією із двох електричних моделей, виготовлених на платформі Volkswagen MEB. При цьому у Ford очікують обсяг виробництва у 1,2 мільйона автомобілів протягом наступних шести років.

Explorer був бестселером під час початкового буму позашляховиків у 1990-х роках і одним із найприбутковіших автомобілів Ford.

Укрінформ За матеріалами:

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