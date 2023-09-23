Ford представив гібридну версію пікапа 2025 року — Finance.ua

Ford представив гібридну версію пікапа 2025 року Вчора 23:48 — Технології&Авто

Ford представив гібридну версію пікапа 2025 року

Ford Ranger — досить популярний пікап, але Ford розширить привабливість Ranger в найближчі роки, представивши гібридну версію з модулем, що підключається.

Хоча компанія вже й опублікувала зображення нового гібрида Ranger Plug-in, Ford не підтвердив остаточну специфікацію вантажівки. Це пов’язано з тим, що модель PHEV не повинна з’явитись у продажу до 2025 року.

Зовні Ranger PHEV виглядає ідентично стандартної моделі, за винятком додаткової кришки для зарядного порту, розташованої поруч із кришкою паливного бака, а також нового набору 18-дюймових легкосплавних дисків.

Ranger Plug-in Hybrid буде оснащений 2,3-літровим бензиновим двигуном EcoBoost з турбонаддувом у поєднанні з електродвигуном та акумуляторною батареєю.

Поєднання бензинового агрегату та електричної установки гарантує, що Ranger PHEV буде найпотужнішим Ranger, який доступний у продажу, хоча максимальна буксирувальна здатність складає всього 3 500 кг.

Гібридна система, що підключається, дозволить Ford додати свою систему «Pro Power Onboard» в Ranger. Це дозволяє заряджати електроінструменти та прилади від транспортного засобу.

uamotors За матеріалами:

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