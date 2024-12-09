Ford побудує завод з випуску електромобілів поруч із одним з найбільших родовищ нікелю — Finance.ua
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Ford побудує завод з випуску електромобілів поруч із одним з найбільших родовищ нікелю

Фондовий ринок
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Компанія Ford планує розширити свою присутність на ринку Індонезії. Автовиробник інвестує в новий завод у країні — найбільшому в світі виробнику нікелю.
Незважаючи на те, що Ford ще офіційно не підтвердив інвестицію, уряд Індонезії, як кажуть, уже провів переговори з кількома світовими виробниками автомобілів, «включаючи Volkswagen Group і Ford».
Наразі Ford проводить масові скорочення робочих місць у Європі та втрачає частку ринку в Китаї, але він бачить Індонезію як потенційну яскраву пляму. Автовиробник повернувся на ринок Індонезії у 2022 році після шестирічної відсутності завдяки партнерству з бангкокською RMA Group.
Індонезія зосереджується на електромобілях з двох причин: країна планує використовувати багаті ресурси нікелю та сприяти створенню робочих місць для ресурсу молодої робочої сили. Ці фактори спонукають автовиробників інвестувати в країну, спираючись на розмір ринку і стратегічне положення на ринках Південної Азії. Що стосується нікелю, то Індонезія виробляє 20,6% світового обсягу.
На заході в Джакарті заступник міністра промисловості Фейсол Різа сказав журналістам, що «Ford пообіцяв реалізувати свій завод та інвестиції в Індонезії до наступного року».
Минулого року Ford приєднався до світового гірничодобувного гіганта Vale та китайської Zhejiang Huayou Cobalt Company в інвестуванні в проект з переробки нікелю на індонезійському острові Сулавесі вартістю 4,5 мільярда доларів, який розпочнеться у 2026 році. Очікується, що шахта вироблятиме до 120 000 тонн нікелю для катодів акумуляторів електромобілів.
За матеріалами:
Autogeek
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