Ford остаточно виходить із російського ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford остаточно виходить із російського ринку

Фондовий ринок
76
Ford остаточно виходить із російського ринку
Ford остаточно виходить із російського ринку
Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про вихід із російського ринку.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, заява пролунала після того, як компанія завершила угоду з продажу своїх 49% акцій у російському спільному підприємстві Sollers Ford за «номінальну» ціну, що не розголошується.
При цьому американська компанія зберігає можливість викупити їх знову протягом 5 років, «якщо зміниться ситуація у світі».
У Ford списали 122 мільйони доларів США, пов’язаних з призупиненням операцій у росії на початку цього року, але не будуть проводити додаткових списань у зв’язку з заявою в середу про остаточний вихід із рф.
За оцінками аналітиків, у 2021 році Ford продав у росії близько 20 000 автомобілів. У березні компанія оголосила про призупинення діяльності в рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz заявив, що йде з росії, та оголосив про продаж часток у місцевих дочірніх компаніях дилерському холдингу «Автодом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.