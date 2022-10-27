Ford остаточно виходить із російського ринку — Finance.ua

Ford остаточно виходить із російського ринку Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Ford остаточно виходить із російського ринку

Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, заява пролунала після того, як компанія завершила угоду з продажу своїх 49% акцій у російському спільному підприємстві Sollers Ford за «номінальну» ціну, що не розголошується.

При цьому американська компанія зберігає можливість викупити їх знову протягом 5 років, «якщо зміниться ситуація у світі».

У Ford списали 122 мільйони доларів США, пов’язаних з призупиненням операцій у росії на початку цього року, але не будуть проводити додаткових списань у зв’язку з заявою в середу про остаточний вихід із рф.

За оцінками аналітиків, у 2021 році Ford продав у росії близько 20 000 автомобілів. У березні компанія оголосила про призупинення діяльності в рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz заявив, що йде з росії, та оголосив про продаж часток у місцевих дочірніх компаніях дилерському холдингу «Автодом».

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