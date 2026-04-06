Ford готує доступний електромобіль для боротьби з Tesla

Новий електромобіль стане частиною ширшої стратегії бренду, яка передбачає одночасний розвиток гібридів і електрокарів
Генеральний директор Ford Джим Фарлі офіційно підтвердив, що компанія працює над новим доступним електромобілем. Майбутня новинка має стати прямим конкурентом для популярних моделей Tesla Model 3 та Tesla Model Y.
За словами очільника компанії, ринок електрокарів перебуває лише на початку свого розвитку. Як повідомляє Carscoops, саме тому Ford планує зробити ставку на бюджетні моделі, здатні охопити масовий сегмент покупців.

Нова платформа та стратегія масовості

При цьому ключовим елементом стане нова універсальна архітектура UEV. Ця платформа розробляється спеціальною командою інженерів, до якої входять колишні фахівці Tesla та навіть експерти з автоспорту.
Очікується, що вона зможе підтримувати одразу кілька типів кузова — від седанів і кросоверів до пікапів і фургонів. Саме на базі цієї архітектури і створять майбутнього конкурента для Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

Пріоритет на електричні пікапи

Цікаво, що першим серійним автомобілем на новій платформі стане не седан чи кросовер, а електричний пікап.
За попередніми даними, він коштуватиме близько 30 тисяч доларів і з’явиться приблизно у 2027 році.
Такий крок виглядає логічним для американського ринку, де сегмент пікапів традиційно залишається одним із найпопулярніших. Лише після цього Ford представить основного конкурента для моделей Tesla Model 3 і Tesla Model Y — орієнтовно наприкінці 2027 або вже у 2028 році.
Останні роки виробник переглядає свою електричну стратегію. Компанія скоротила частину програм і зробила більший акцент на гібридних технологіях. Водночас у Ford визнають, що для успіху на ринку електрокарів потрібно запропонувати щось більше, ніж просто альтернативу — необхідно створити дійсно конкурентний продукт за ціною, запасом ходу та технологіями.

Конкуренція з TESLA

На сьогодні Tesla залишається одним із лідерів сегмента доступних електромобілів, особливо завдяки моделям Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Однак у Ford впевнені, що можуть запропонувати більш привабливу альтернативу, яка поєднає доступну ціну з практичністю та сучасними технологіями.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоTesla
